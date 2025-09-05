Atelier ARCHIPAT 6/12 ans La tête dans les nuages Au musée Henri Barré Thouars

Atelier ARCHIPAT 6/12 ans La tête dans les nuages Au musée Henri Barré Thouars mercredi 11 mars 2026.

Atelier ARCHIPAT 6/12 ans La tête dans les nuages

Au musée Henri Barré 7 rue Marie de la Tour d’Auvergne Thouars Deux-Sèvres

Début : 2026-03-11

fin : 2026-03-11

2026-03-11

Direction l’aérodrome de Thouars pour rencontrer des passionnés d’aviation (restauration de modèles anciens) et

découvrir l’aéromodélisme.

Réservation obligatoire. Nombre de places limité.

Au musée Henri Barré 7 rue Marie de la Tour d’Auvergne Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 68 22 68 ecole.patrimoine@thouars.fr

English : Atelier ARCHIPAT 6/12 ans La tête dans les nuages

Head for Thouars airfield to meet aviation enthusiasts (restoration of vintage models) and discover

and discover model aircraft.

Reservations required. Limited number of places available.

German : Atelier ARCHIPAT 6/12 ans La tête dans les nuages

Fahren Sie zum Flugplatz von Thouars und treffen Sie Flugbegeisterte (Restaurierung alter Modelle) und

den Modellflugsport zu entdecken.

Eine Reservierung ist erforderlich. Begrenzte Anzahl von Plätzen.

Italiano :

Andate all’aerodromo di Thouars per incontrare gli appassionati di aviazione (restauro di vecchi modelli) e scoprire gli aeromodelli

e scoprire gli aeromodelli.

Prenotazione obbligatoria. Numero limitato di posti disponibili.

Espanol : Atelier ARCHIPAT 6/12 ans La tête dans les nuages

Diríjase al aeródromo de Thouars para conocer a entusiastas de la aviación (restauración de modelos antiguos) y descubrir el aeromodelismo

y descubrir el aeromodelismo.

Imprescindible reservar. Plazas limitadas.

