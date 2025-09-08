Atelier ARCHIPAT 6/12 ans toits Au musée Henri Barré Thouars

Atelier ARCHIPAT 6/12 ans toits

Au musée Henri Barré 7 rue Marie de la Tour d’Auvergne Thouars Deux-Sèvres

Quels matériaux sont utilisés pour les toits thouarsais ? Petit tour d’horizon de l’habitat à Thouars et dans ses environs avec un atelier de création sur ardoise en complément.

Réservation obligatoire.

Au musée Henri Barré 7 rue Marie de la Tour d’Auvergne Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 68 22 68 ecole.patrimoine@thouars.fr

English : Atelier ARCHIPAT 6/12 ans toits

What materials are used on Thouars roofs? A brief overview of housing in and around Thouars, with a slate design workshop to complement.

Reservations required.

German : Atelier ARCHIPAT 6/12 ans toits

Welche Materialien werden für die Dächer von Thouars verwendet? Ein kleiner Überblick über das Wohnen in Thouars und Umgebung mit einem ergänzenden Workshop zur Gestaltung auf Schiefer.

Reservierung erforderlich.

Italiano :

Quali sono i materiali utilizzati per i tetti di Thouars? Una breve panoramica sulle abitazioni di Thouars e dintorni, con un laboratorio di progettazione dell’ardesia a seguire.

È indispensabile la prenotazione.

Espanol : Atelier ARCHIPAT 6/12 ans toits

¿Qué materiales se utilizan en los tejados de Thouars? Un breve repaso a la vivienda en Thouars y sus alrededores, con un taller de diseño de pizarra a continuación.

Imprescindible reservar.

