Atelier ARCHIPAT 6/12 ans Une autre demeure ? Au musée Henri Barré Thouars

Atelier ARCHIPAT 6/12 ans Une autre demeure ?

Au musée Henri Barré 7 rue Marie de la Tour d’Auvergne Thouars Deux-Sèvres

2025-11-19

Les ducs de la Trémoille possèdaient de nombreuses propriétés ; suis le guide sur les traces de l’une d’elle, à Louzy, près de Thouars.

Réservation obligatoire. Nombre de places limité.

Au musée Henri Barré 7 rue Marie de la Tour d'Auvergne Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 68 22 66 ecole.patrimoine@thouars.fr

English : Atelier ARCHIPAT 6/12 ans Une autre demeure ?

The Dukes of la Trémoille owned a number of properties; follow the guide on the trail of one of them, at Louzy, near Thouars.

Booking essential. Places limited.

German : Atelier ARCHIPAT 6/12 ans Une autre demeure ?

Die Herzöge von La Trémoille besaßen viele Besitztümer; folge dem Führer auf den Spuren eines dieser Besitztümer in Louzy, in der Nähe von Thouars.

Eine Reservierung ist erforderlich. Begrenzte Anzahl an Plätzen.

Italiano :

I duchi della Trémoille possedevano numerose proprietà; seguite la guida sulle tracce di una di esse, a Louzy, vicino a Thouars.

È indispensabile la prenotazione. Numero limitato di posti disponibili.

Espanol : Atelier ARCHIPAT 6/12 ans Une autre demeure ?

Los duques de la Trémoille poseían varias propiedades; siga al guía por el sendero de una de ellas, en Louzy, cerca de Thouars.

Imprescindible reservar. Plazas limitadas.

