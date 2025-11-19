Atelier ARCHIPAT 6/12 ans Une autre demeure ? Au musée Henri Barré Thouars
Atelier ARCHIPAT 6/12 ans Une autre demeure ? Au musée Henri Barré Thouars mercredi 19 novembre 2025.
Atelier ARCHIPAT 6/12 ans Une autre demeure ?
Au musée Henri Barré 7 rue Marie de la Tour d’Auvergne Thouars Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-19
fin : 2025-11-19
Date(s) :
2025-11-19
Les ducs de la Trémoille possèdaient de nombreuses propriétés ; suis le guide sur les traces de l’une d’elle, à Louzy, près de Thouars.
Réservation obligatoire. Nombre de places limité.
Au musée Henri Barré 7 rue Marie de la Tour d’Auvergne Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 68 22 68 ecole.patrimoine@thouars.fr
English : Atelier ARCHIPAT 6/12 ans Une autre demeure ?
The Dukes of la Trémoille owned a number of properties; follow the guide on the trail of one of them, at Louzy, near Thouars.
Booking essential. Places limited.
German : Atelier ARCHIPAT 6/12 ans Une autre demeure ?
Die Herzöge von La Trémoille besaßen viele Besitztümer; folge dem Führer auf den Spuren eines dieser Besitztümer in Louzy, in der Nähe von Thouars.
Eine Reservierung ist erforderlich. Begrenzte Anzahl an Plätzen.
Italiano :
I duchi della Trémoille possedevano numerose proprietà; seguite la guida sulle tracce di una di esse, a Louzy, vicino a Thouars.
È indispensabile la prenotazione. Numero limitato di posti disponibili.
Espanol : Atelier ARCHIPAT 6/12 ans Une autre demeure ?
Los duques de la Trémoille poseían varias propiedades; siga al guía por el sendero de una de ellas, en Louzy, cerca de Thouars.
Imprescindible reservar. Plazas limitadas.
