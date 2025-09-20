Atelier : architecte divin, à chacun son temple Musée muséum départemental des Hautes-Alpes Gap

Atelier : architecte divin, à chacun son temple Samedi 20 septembre

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:00:00

Les fouilles récentes à Mons Seleucus ont mis au jour un sanctuaire gallo-romain. Mais qu’est-ce qu’un sanctuaire ? Cet atelier répond à cette question en apprenant aux enfants la manière dont étaient construits les lieux de culte et les différences entre édifices religieux purement romains et ceux présents en Gaule, hérités de la tradition celtique. L’activité se termine par la réalisation d’une maquette de fanum, un temple typique de la Gaule romaine !

De 14h30 à 16h30

À partir de 10 ans

Musée muséum départemental

Inscription obligatoire en ligne depuis le site internet du musée ou au 04 86 15 30 70

