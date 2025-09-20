Atelier : « Architecture en papier » Musée des beaux-arts Nîmes

Atelier : « Architecture en papier » Musée des beaux-arts Nîmes samedi 20 septembre 2025.

Atelier : « Architecture en papier » 20 et 21 septembre Musée des beaux-arts Gard

À partir de 6 ans. Inscription sur place le jour même et dans la limite des places disponibles. Durée : 30min. Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Petits et grands sont invités à participer à un atelier ludique où chacun pourra fabriquer une maquette miniature du musée… en papier !

Une fois le montage terminé, place à la personnalisation : ajoutez des couleurs, des motifs et laissez libre cours à votre imagination pour donner vie à votre propre musée idéal.

Musée des beaux-arts Rue de la Cité Foulc, 30000 Nîmes, France Nîmes 30000 Feuchères Gard Occitanie 33466767182 https://www.nimes.fr/culture/musees-planetarium/musee-des-beaux-arts.html Véritable écrin imaginé par l’architecte nîmois Max Raphel, le musée des beaux-arts ouvre ses portes en 1907. Il est réaménagé et mis en valeur en 1987 par l’architecte Jean-Michel Wilmotte. Découvrez ses sculptures, peintures et dessins des écoles italienne, nordique et française du XVe au XXe siècle ainsi qu’un bel ensemble d’art français du XIXe siècle. Riche de ses collections, le musée vous propose ses expositions temporaires. A proximité des gares SNCF Nîmes centre et routière, des parkings de l’Esplanade et Gare SNCF. En bus et Trambus : arrêts Esplanade, Romanité et Planas. A 2 minutes à pied du musée Cultures taurines, du musée de la Romanité et des arènes.

Petits et grands sont invités à participer à un atelier ludique où chacun pourra fabriquer une maquette miniature du musée… en papier !

© Stéphane Ramillon