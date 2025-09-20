Atelier architecture en pop-up Anciens Bains Douches Montluçon

Atelier architecture en pop-up Anciens Bains Douches Montluçon samedi 20 septembre 2025.

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

Atelier architecture en pop-up, à partir de 7 ans, accompagné d’un adulte.

Montluçon est une ville où différentes architectures se croisent et se mêlent formant un ensemble varié que l’on peut observer aujourd’hui. C’est l’occasion pour le visiteur de découvrir quelques éléments du paysage urbain de la ville pour comprendre son histoire. Une médiatrice patrimoniale propose aux enfants à partir de 7 ans de créer un pop-up avec les décors de son choix.

Réservation obligatoire par téléphone au 04 70 02 55 11 ou par mail à l’adresse mission-patrimoine@mairie-montlucon.fr

Anciens Bains Douches 18 avenue Jules Ferry, 03100 Montluçon Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « mailto:mission-patrimoine@mairie-montlucon.fr »}]

Journées européennes du patrimoine 2025

Ministère de la Culture