Atelier « Architecture et acoustique » Samedi 20 septembre, 17h00 Abbaye cistercienne de l’Escaladieu Hautes-Pyrénées

Réservation sur place. Nombre limité. Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

L’architecture cistercienne est au service de la voix et du silence. Une occasion unique de vivre les qualités acoustiques de l’abbatiale avec les musiciens de l’ensemble Ephéméros.

Abbaye cistercienne de l’Escaladieu Route de Bagnères de Bigorre, 65130 Bonnemazon Bonnemazon 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie 05 31 74 39 50 http://www.abbaye-escaladieu.com Au pied du château de Mauvezin, l’abbaye de l’Escaladieu se situe dans un vallon boisé des Baronnies, à proximité de deux villes thermales, Capvern et Bagnères-de-Bigorre. Le domaine s’étend sur 3 hectares et comprend l’église abbatiale, la salle capitulaire, le chauffoir, la salle des moines et les jardins. Venez suivre les traces laissées par les moines et découvrir l’histoire de cette abbaye. Autoroute A 64, sortie Lannemezan (16), Capvern (15) ou Tournay (14), puis itinéraire fléché. Par route départementale 938 entre Bagnères-de-Bigorre et Capvern.

© Suzy Nogues