Atelier « Architecture extraordinaire » Dimanche 21 septembre, 10h00, 15h00 Musée des beaux-arts de Calais Pas-de-Calais

Adultes et enfants à partir de 7 ans, gratuit sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

L’atelier consiste à partager un moment de création en famille sur le thème de l’architecture extraordinaire. Les participants s’amuseront à réaliser une façade en miniature (maison, immeuble, commerce, etc.) à l’aide de matières différentes. En clôture de l’atelier, les façades seront exposées ensemble afin de fonder une cité imaginaire.

Proposé par les Amis des musées et encadré par les artistes Agathe Verschaffel et Jank.

Musée des beaux-arts de Calais 25 Rue Richelieu, 62100 Calais, France

