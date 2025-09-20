Atelier « Architecture insolite et mémoire collective » Quartier La Rochelle La Rochelle

Atelier « Architecture insolite et mémoire collective » Quartier La Rochelle La Rochelle samedi 20 septembre 2025.

Atelier « Architecture insolite et mémoire collective » Samedi 20 septembre, 08h00 Quartier La Rochelle Charente-Maritime

Gratuit pour les résidents du logement social. Réservation obligatoire. Nombre de place limitées

Début : 2025-09-20T08:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-20T08:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Dans un quartier d’habitat social classé PRU, à la lisière d’une ZNIEFF, laissez-vous surprendre par un site pittoresque, riche en histoire et en contrastes.

Soyez curieux !

Un lieu à découvrir hors des sentiers battus, où architecture atypique et mémoire collective se rencontrent.

Quartier La Rochelle 4 rue Alphonse Baudin, 17000 La Rochelle La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

© Association Unité Voisinale