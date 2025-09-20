Atelier architecture libre en Kaplas Château de Flers Villeneuve-d’Ascq
Atelier architecture libre en Kaplas Château de Flers Villeneuve-d’Ascq samedi 20 septembre 2025.
Atelier architecture libre en Kaplas 20 et 21 septembre Château de Flers Nord
Pour adultes et enfants – Gratuit – Sans inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T18:30:00
Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T18:30:00
Samedi 20 et dimanche 21 septembre, viens créer le bâtiment de tes rêves à partir des célèbres briques de bois !
Donne libre court à tes idées architecturales pour créer les bâtiments de tes rêves !
Pour les plus motivés, nous proposons de bâtir une église à partir de vrais plans !
Retrouvez toute la programmation du Château pour les JEP ici : https://urls.fr/Bd8xKU
Château de Flers Chemin du Chat Botté 59650 Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France
Ville de Villeneuve d’Ascq