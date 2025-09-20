Atelier architecture libre en Kaplas Château de Flers Villeneuve-d’Ascq

Atelier architecture libre en Kaplas Château de Flers Villeneuve-d’Ascq samedi 20 septembre 2025.

Pour adultes et enfants – Gratuit – Sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T18:30:00

Samedi 20 et dimanche 21 septembre, viens créer le bâtiment de tes rêves à partir des célèbres briques de bois !

Donne libre court à tes idées architecturales pour créer les bâtiments de tes rêves !

Pour les plus motivés, nous proposons de bâtir une église à partir de vrais plans !

Retrouvez toute la programmation du Château pour les JEP ici : https://urls.fr/Bd8xKU

Château de Flers Chemin du Chat Botté 59650 Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France

Ville de Villeneuve d’Ascq