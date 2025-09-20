Atelier architecture libre en Kaplas Villeneuve-d’Ascq

Atelier architecture libre en Kaplas Villeneuve-d’Ascq samedi 20 septembre 2025.

Atelier architecture libre en Kaplas

Chemin du Chat Botté Villeneuve-d’Ascq Nord

Début : 2025-09-20 14:30:00

fin : 2025-09-20 18:30:00

2025-09-20 2025-09-21

**Samedi 20 et dimanche 21 septembre, viens créer le bâtiment de tes rêves à partir des célèbres briques de bois !**

Donne libre court à tes idées architecturales pour créer les bâtiments de tes rêves !

Pour les plus motivés, nous proposons de bâtir une église à partir de vrais plans !

Retrouvez toute la programmation du Château pour les JEP ici [https://urls.fr/Bd8xKU](https://urls.fr/Bd8xKU)

Chemin du Chat Botté Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France contact@hautsdefrancetourisme.com

English :

**On Saturday 20th and Sunday 21st September, come and create the building of your dreams using the famous wooden bricks!

Give free rein to your architectural ideas and create the buildings of your dreams!

For the more motivated, we’ll even build a church from real plans!

To find out more about the Château’s program for the JEP, click here: [https://urls.fr/Bd8xKU](https://urls.fr/Bd8xKU)

German :

**Samstag, den 20. und Sonntag, den 21. September: Erschaffe das Gebäude deiner Träume aus den berühmten Holzbausteinen!**

Lass deinen architektonischen Ideen freien Lauf, um die Gebäude deiner Träume zu erschaffen!

Für die Motiviertesten unter euch bieten wir an, eine Kirche anhand echter Baupläne zu errichten!

Das gesamte Programm des Schlosses für den JEP finden Sie hier [https://urls.fr/Bd8xKU](https://urls.fr/Bd8xKU)

Italiano :

**Sabato 20 e domenica 21 settembre, venite a creare l’edificio dei vostri sogni con i famosi mattoncini di legno!

Date libero sfogo alle vostre idee architettoniche e create gli edifici dei vostri sogni!

Per i più motivati, costruiremo una chiesa partendo da progetti reali!

Per saperne di più sul programma dello Château per il PEC, cliccate qui: [https://urls.fr/Bd8xKU](https://urls.fr/Bd8xKU)

Espanol :

**¡El sábado 20 y el domingo 21 de septiembre, ven a crear el edificio de tus sueños utilizando los famosos ladrillos de madera!

¡Da rienda suelta a tus ideas arquitectónicas y crea los edificios de tus sueños!

Para los más motivados, ¡construiremos una iglesia a partir de planos reales!

Aquí encontrarás toda la información sobre el programa del castillo para el PEC: [https://urls.fr/Bd8xKU](https://urls.fr/Bd8xKU)

L’événement Atelier architecture libre en Kaplas Villeneuve-d’Ascq a été mis à jour le 2025-07-24 par Hauts-de-France Tourisme