Atelier « Architecture romaine » Site archéologique de la basilique gallo-romaine Dax

Atelier « Architecture romaine » Site archéologique de la basilique gallo-romaine Dax samedi 20 septembre 2025.

Atelier « Architecture romaine » 20 et 21 septembre Site archéologique de la basilique gallo-romaine Landes

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Essayez-vous à la reconstruction de la basilique civile, et faites le plein d’informations sur les méthodes de construction à l’époque romaine.

Avec la médiation d’un médiateur culturel.

Jeune public.

Site archéologique de la basilique gallo-romaine 24 Rue Cazade, 40100 Dax Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine 05 58 74 12 91 https://museedeborda.fr/ https://www.instagram.com/museedeborda/;https://www.facebook.com/museedeborda En 1978, les vestiges d’un monument gallo-romain ont été mis au jour dans la zone dite de l’îlot central. Ces vestiges sont interprétés par les archéologues comme appartenant à une basilique civile, lieu public de réunion où de nombreuses activités avaient lieu.

Essayez-vous à la reconstruction de la basilique civile, et faites le plein d’informations sur les méthodes de construction à l’époque romaine.

© Musée de Borda