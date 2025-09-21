Atelier « Architectures de papier » Espace Média Grand Narbonne Narbonne

Atelier « Architectures de papier » Dimanche 21 septembre, 16h00 Espace Média Grand Narbonne Aude

Dès 4 ans, en famille. Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Une découverte du fonds de livres de création pour la jeunesse à travers les éditions Papiers coupés, une maison d’édition installée dans le Gard.

Ses livres-objets artistiques, découpés au laser, sont confectionnés et reliés artisanalement à la main.

De véritables architectures de papier !

Espace Média Grand Narbonne 1 Boulevard Frédéric Mistral, 11100 Narbonne Narbonne 11100 Aude Occitanie 04 68 43 40 40

