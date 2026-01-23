Atelier archives et intelligence artificielle Samedis des archives Chartres

Atelier archives et intelligence artificielle Samedis des archives

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir

Samedi 2026-03-14

fin : 2026-03-14

2026-03-14

Un samedi par mois, le service des Archives de la Ville et de Chartres métropole vous ouvre ses portes pour découvrir la richesse des fonds qu’il conserve au travers d’ateliers pratiques, de conférences et de présentations de documents historiques.

Le service des Archives de Chartres en partenariat avec le secteur numérique de la méd’IAthèque vous proposent de venir découvrir comment les outils d’intelligence artificielle peuvent accompagner vos recherches dans les archives. .

One Saturday a month, the Archives department of the City of Chartres and Chartres Métropole opens its doors to you to discover the richness of its holdings through hands-on workshops, lectures and presentations of historical documents.

