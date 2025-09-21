Atelier « Archives inversées – Capsule temporelle » Airial de l’étoile Morcenx-la-Nouvelle

Envoyez un message à vos enfants, petits-enfants… ils le recevront dans 30 ans !

Le dimanche 21 septembre 2025, tous les habitants de la commune — acteurs de la vie locale, élus, institutions, résidents de l’EHPAD, de l’accueil de jour, écoles primaires… — sont invités à envoyer une lettre à leurs enfants, petits-enfants… ou à eux-mêmes !

Chaque enfant d’aujourd’hui pourra s’écrire une lettre destinée à l’adulte qu’il deviendra dans 30 ans.

Rendez-vous à 15h, place de l’église : ce sera l’heure d’enfermer dans la « capsule temporelle » tous les messages et témoignages recueillis.

Avant son enfouissement, une photo souvenir en tenue associative, administrative… sera prise à l’airial de l’étoile de Garrosse pour immortaliser ce moment unique.

La capsule sera ensuite enterrée au pied du vieux chêne, pour être ouverte le dimanche 26 septembre 2055.

Pour clore cet événement symbolique, l’Harmonie La Cigale offrira un moment musical festif et convivial.

Prochain rendez-vous : le 26 septembre 2055 à 15h pour l’ouverture de la capsule !

Soyez nombreux à transmettre votre mémoire aux générations futures !

Airial de l’étoile Garrosse, 40110 Morcenx-La-Nouvelle Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 79 50 https://tourismepaysmorcenais.fr/agenda/journees-europeennes-du-patrimoine-autour-de-leglise-saint-martin-a-garrosse/ https://www.facebook.com/tourismepaysmorcenais/ Airial ( espace vert ) au centre du village où est symbolisée matériellement une étoile au sol.

Lieu de rendez-vous à 15h pour le dépôt des courriers et la photographie des personnes présentes. parkings gratuits

