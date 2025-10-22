Atelier Arcimboldo Office de Tourisme du Grand Périgueux Boulazac Isle Manoire

Pendant les vacances de la Toussaint, l’Office de Tourisme Intercommunal du Grand Périgueux vous propose un atelier 100% créatif !

Amuse-toi à composer un portrait à la manière du peintre italien Arcimboldo !

Les enfants sont invités à découvrir l’univers surprenant de ce peintre de la Renaissance. Des visages faits de fruits, de légumes et de fleurs, pour un atelier haut en couleurs !

Les enfants jouent avec les formes des végétaux, découpent et composent leur portrait rigolo et décalé en fonction de la saison souhaitée.

Chaque enfant repartira avec sa création.

Les parents peuvent rester le temps de l’atelier.

Sur réservation, effectif limité à 10 enfants 05 53 53 10 63. .

Office de Tourisme du Grand Périgueux 204 Rue Laure Gatet Boulazac Isle Manoire 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 10 63 contact@tourisme-grandperigueux.fr

English : Atelier Arcimboldo

During the All Saints’ Day vacations, the Greater Périgueux Intercommunal Tourist Office is offering a 100% creative workshop!

German : Atelier Arcimboldo

Während der Allerheiligenferien bietet Ihnen das Office de Tourisme Intercommunal du Grand Périgueux einen 100% kreativen Workshop an!

Italiano :

Durante le vacanze di Ognissanti, l’Ufficio Intercomunale del Turismo della Grande Périgueux propone un laboratorio 100% creativo!

Espanol : Atelier Arcimboldo

Durante las vacaciones de Todos los Santos, la Oficina Intermunicipal de Turismo del Gran Périgueux propone un taller 100% creativo

