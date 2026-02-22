ATELIER ARGILE salle des fêtes Bélarga

ATELIER ARGILE

salle des fêtes Chemin du Champ du Four Bélarga Hérault

Pour tous les âges, venez découvrir cette matière qu’est l’argile. Aucun niveau requis !

salle des fêtes Chemin du Champ du Four Bélarga 34230 Hérault Occitanie

English :

For all ages, come and discover clay. No level required!

