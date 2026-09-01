UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Luneray

Atelier argile et algues Bibliothèque Luneray

samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque · Luneray

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
11:30:00
Lieu
Bibliothèque
Adresse
47 rue du Général de Gaulle
Ville
76810 Luneray
Département
Seine-Maritime
Tarif

Luneray

Atelier argile et algues

Bibliothèque 47 rue du Général de Gaulle Luneray Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:30:00
fin : 2026-09-19 13:30:00

Date(s) :
2026-09-19

Un atelier animé par Alice Schyler Mallet.
(à partir de 6 ans)   .

Bibliothèque 47 rue du Général de Gaulle Luneray 76810 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 85 94 71  biblioluneray@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier argile et algues

L’événement Atelier argile et algues Luneray a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Terroir de Caux

À voir aussi à Luneray (Seine-Maritime)