AGENDA · Luneray
Atelier argile et algues Bibliothèque Luneray
samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque · Luneray
Informations pratiques
Luneray
Atelier argile et algues
Bibliothèque 47 rue du Général de Gaulle Luneray Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:30:00
fin : 2026-09-19 13:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Un atelier animé par Alice Schyler Mallet.
(à partir de 6 ans) .
Bibliothèque 47 rue du Général de Gaulle Luneray 76810 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 85 94 71 biblioluneray@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier argile et algues
L’événement Atelier argile et algues Luneray a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Terroir de Caux
À voir aussi à Luneray (Seine-Maritime)
- Fête de la Saint Rémi Luneray 2 octobre 2026
- Marche d’Octobre Rose Parking des Hortensias Luneray 3 octobre 2026
- Concert Trompes et Chant pour Octobre Rose Luneray 9 octobre 2026
- Atelier cueillette / cuisine Bibliothèque Luneray 10 octobre 2026