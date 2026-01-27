Atelier argile et nature Maison de l’estuaire Plourivo
Atelier argile et nature Maison de l’estuaire Plourivo mercredi 18 février 2026.
Atelier argile et nature
Maison de l’estuaire Lieu-dit Traou Nez Plourivo Côtes-d’Armor
Début : 2026-02-18 14:00:00
fin : 2026-02-18 16:00:00
2026-02-18
Après la collecte d’éléments naturels au cours d’une balade dans la forêt, laissez libre cours à votre imagination pour créer un objet personnel et unique ! Un atelier de découverte ludique et sensorielle pour toucher, manipuler, modeler et mettre en forme. .
Maison de l’estuaire Lieu-dit Traou Nez Plourivo 22860 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 55 96 79
