Atelier argile et nature Maison de l’estuaire Plourivo

Atelier argile et nature

Maison de l’estuaire Lieu-dit Traou Nez Plourivo Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 14:00:00

fin : 2026-02-18 16:00:00

Date(s) :

2026-02-18

Après la collecte d’éléments naturels au cours d’une balade dans la forêt, laissez libre cours à votre imagination pour créer un objet personnel et unique ! Un atelier de découverte ludique et sensorielle pour toucher, manipuler, modeler et mettre en forme. .

Maison de l’estuaire Lieu-dit Traou Nez Plourivo 22860 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 55 96 79

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier argile et nature Plourivo a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol