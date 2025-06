Atelier argile – Le Mesnil-sur-Oger 18 juin 2025 14:00

Tout public

En famille, découvrez l’histoire des lieux, sa géologie et fabriquez une création en argile.

Prévoir chaussures et vêtements adaptés à la météo. Chiens non autorisés. .

RNN des pâtis d’Oger et du Mesnil-sur-Oger

Le Mesnil-sur-Oger 51190 Marne Grand Est +33 3 26 69 12 39

