ATELIER ARGILE Montpellier

46 Boulevard de Strasbourg Montpellier Hérault
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-21
2026-03-21
16h30 18h30 BIKUBE MONTPELLIER
Créez, partagez… et repartez avec votre création !
Un moment créatif ouvert à tous (enfants dès 5 ans accompagnés).
Matériel fourni
1 boisson offerte (5 € max)
Ambiance conviviale et festive
À vivre seul·e ou à plusieurs… on crée ensemble !
Sur réservation .
46 Boulevard de Strasbourg Montpellier 34000 Hérault Occitanie
English :
16h30 ? 18h30 ? BIKUBE MONTPELLIER
Create, share? and leave with your own creation!
A creative moment open to all (accompanied by children aged 5 and over).
