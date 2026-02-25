ATELIER ARGILE

46 Boulevard de Strasbourg Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

16h30 18h30 BIKUBE MONTPELLIER

Créez, partagez… et repartez avec votre création !

Un moment créatif ouvert à tous (enfants dès 5 ans accompagnés).

16h30 18h30 BIKUBE MONTPELLIER

Créez, partagez… et repartez avec votre création !

Un moment créatif ouvert à tous (enfants dès 5 ans accompagnés).

Matériel fourni

1 boisson offerte (5 € max)

Ambiance conviviale et festive

À vivre seul·e ou à plusieurs… on crée ensemble !

Sur réservation .

46 Boulevard de Strasbourg Montpellier 34000 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

16h30 ? 18h30 ? BIKUBE MONTPELLIER

Create, share? and leave with your own creation!

A creative moment open to all (accompanied by children aged 5 and over).

L’événement ATELIER ARGILE Montpellier a été mis à jour le 2026-02-23 par 34 OT MONTPELLIER