Atelier Aromathépie Centre culturel Simone Veil Montbéliard
Centre culturel Simone Veil 18 Rue de Velotte Montbéliard Doubs
Début : 2026-03-07 10:00:00
fin : 2026-04-25 12:00:00
2026-03-07 2026-04-25
Bienvenue dans l’univers de l’aromathérapie pour découvrir en
théorie, en pratique et en toute sécurité l’utilisation des Huiles
Essentielles.
Apprendre à les utiliser pour profiter pleinement de leurs
merveilleuses vertus pour votre santé, votre beauté et bien-être.
Une activité dans un décor olfactif bienveillant et de partage.
La tarification correspond à la présentation de l’atelier et à l’achat du
matériel pour la réalisation individuelle d’une synergie.
Accessible à tous
Prévoir bloc note, stylo
Inscription en direct auprès de l’intervenante. Possible toute l’année .
Centre culturel Simone Veil 18 Rue de Velotte Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 83 21 13 45
English : Atelier Aromathépie
