Atelier Aromathépie

Centre culturel Simone Veil 18 Rue de Velotte Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date :

Début : 2026-03-07 10:00:00

fin : 2026-04-25 12:00:00

Date(s) :

2026-03-07 2026-04-25

Bienvenue dans l’univers de l’aromathérapie pour découvrir en

théorie, en pratique et en toute sécurité l’utilisation des Huiles

Essentielles.

Apprendre à les utiliser pour profiter pleinement de leurs

merveilleuses vertus pour votre santé, votre beauté et bien-être.

Une activité dans un décor olfactif bienveillant et de partage.

La tarification correspond à la présentation de l’atelier et à l’achat du

matériel pour la réalisation individuelle d’une synergie.

Accessible à tous

Prévoir bloc note, stylo

Inscription en direct auprès de l’intervenante. Possible toute l’année .

Centre culturel Simone Veil 18 Rue de Velotte Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 83 21 13 45

