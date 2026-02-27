ATELIER AROMATHÉRAPIE ALLERGIES SAISONNIÈRES ET TRANSITION PRINTANIÈRE

7 allée de la Plage Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 10:30:00

fin : 2026-04-04 12:00:00

Date(s) :

2026-04-04 2026-04-21

Découvrez les huiles essentielles clés pour apaiser les allergies saisonnières, soutenir l’organisme lors du changement de saison et retrouver vitalité et légèreté à l’arrivée du printemps, dans un cadre bienveillant et convivial.

Un atelier mêlant théorie et pratique.

Au programme

• Bases de l’aromathérapie, principales voies d’utilisation et précautions d’usage,

• Présentation des huiles essentielles adaptées aux allergies saisonnières,

• Présentation des huiles essentielles soutenant l’organisme à l’arrivée du printemps,

• Conseils pour une utilisation efficace et sécurisée des huiles essentielles, avec des recettes simples à reproduire à la maison,

• Création d’un stick inhalateur personnalisé spécial allergies (vous repartez avec le vôtre).

Matériel fourni. Une fiche récapitulative est remise à la fin de l’atelier.

Sur réservation en ligne sur le site https://www.helloasso.com/associations/et-sens-de-soi ou par téléphone au 07 75 79 49 95. .

7 allée de la Plage Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 75 79 49 95 clarisseferre.tfh@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement ATELIER AROMATHÉRAPIE ALLERGIES SAISONNIÈRES ET TRANSITION PRINTANIÈRE Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-02-27 par OT Saint Brevin