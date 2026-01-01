Atelier aromatherapie: comment booster son système immunitaire Boutique Sine Pornic

Atelier aromatherapie: comment booster son système immunitaire

Préparez votre corps et votre esprit à l’hiver avec des huiles essentielles

Au cours de cet atelier, proposé par Sin-e découvrez les huiles essentielles qui peuvent aider à renforcer votre système immunitaire, lutter contre les virus de l’hiver: ravintsara, eucalyptus, laurier noble, thym, menthe poivrée…

Apprenez comment les utiliser pour soulager les symptômes du rhume, du mal de gorge, de la grippe, de la toux… Les huiles essentielles sont des remèdes naturels efficaces mais qui nécessitent de bien connaître les modes d’utilisation, d’action, leurs dosages, les précautions d’emploi… afin de pouvoir les utiliser en toute sécurité.

Lors de cet atelier, vous réaliserez une synergie “boosteur d’immunité” en format roll on.

Au programme:

Quelles huiles essentielles utiliser pour combattre les virus de l’hiver ?

Comment les utiliser? en diffusion, en friction, en application locale, en massage…

Quels sont les dosages à respecter?

Quelles sont les précautions d’usage?

Pour qui?

Quels sont les bienfaits?

Réalisation un roll on boosteur d’immunité pour affronter l’hiver avec sérénité.

Repartez avec un livret avec les différentes propriétés des huiles essentielles.

A qui s’adresse l’atelier cosmétique ?

Cet atelier est adapté à tous niveaux, débutants, passionnés, professionnels…

Adultes et enfants à partir de 10 ans.

Informations pratiques

Nombre de places limité

Lieu de rendez-vous communiqué à l’inscription

Durée 2h

Ingrédients et matériel nécessaires fournis

10% de remise sur la boutique le jour de l’atelier

Réservation en ligne ou par téléphone

N’attendez plus pour réserver votre atelier avec Perrine certifiée en aromathérapie.

Boutique Sine 13 bis rue Henri Becquerel Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 17 02 18 65 perrine@sine-cosmetiques.fr

Prepare your body and mind for winter with essential oils

