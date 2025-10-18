Atelier aromatherapie: comment utiliser les huiles essentielles Boutique Sine Pornic

Atelier aromatherapie: comment utiliser les huiles essentielles Boutique Sine Pornic samedi 18 octobre 2025.

Atelier aromatherapie: comment utiliser les huiles essentielles

Boutique Sine 13 bis rue Henri Becquerel Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 10:30:00

fin : 2025-10-18 12:30:00

Date(s) :

2025-10-18

Découvrez le pouvoir des huiles essentielles pour votre bien-être

Vous souhaitez intégrer les huiles essentielles à votre quotidien pour améliorer votre bien-être, sommeil, immunité… et celui de votre famille ?

Vous connaissez déjà quelques huiles essentielles mais n’êtes pas sûrs de savoir bien les utiliser? Vous avez peur de jouer à l’apprenti sorcier?

Vous êtes au bon endroit! Lors de cet atelier proposé par Sin-e, les huiles essentielles du quotidien n’auront plus de secret pour vous!

Comment se déroule un atelier cosmétique?

initiation aux bonnes pratiques de fabrication.

présentation des différents ingrédients et de leurs propriétés: émulsifiants, hydrolats (eaux florales), huiles végétales, actifs, huiles essentielles.

comprendre la technique de l’émulsion.

échanges, conseils posez toutes les questions que vous voulez !

choix des ingrédients et de la texture selon votre peau et vos envies.

formulation et réalisation de votre crème corps et baume déodorant.

10% de remise sur la boutique le jour de l’atelier.

A qui s’adresse l’atelier cosmétique ?

Cet atelier est adapté à tous niveaux, débutants, passionnés, professionnels…

Adultes et enfants à partir de 10 ans.

Informations pratiques

Nombre de places limité

Lieu de rendez-vous communiqué à l’inscription

Durée 2h

Ingrédients et matériel nécessaires fournis

10% de remise sur la boutique le jour de l’atelier

Réservation en ligne ou par téléphone

N’attendez plus pour réserver votre atelier avec Perrine certifiée en aromathérapie.

Retrouvez ici tous les événements programmés à Pornic. .

Boutique Sine 13 bis rue Henri Becquerel Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 17 02 18 65 perrine@sine-cosmetiques.fr

English :

Discover the power of essential oils for your well-being

German :

Entdecken Sie die Kraft der ätherischen Öle für Ihr Wohlbefinden

Italiano :

Scoprite il potere degli oli essenziali per il vostro benessere

Espanol :

Descubra el poder de los aceites esenciales para su bienestar

L’événement Atelier aromatherapie: comment utiliser les huiles essentielles Pornic a été mis à jour le 2025-10-10 par I_OT Pornic