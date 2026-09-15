Atelier aromatherapie: huiles essentielles stress et sommeil Pornic

Informations pratiques

Pornic

Atelier aromatherapie: huiles essentielles stress et sommeil

4 Rue Fernand de Mun Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 10:30:00

fin : 2026-09-26 12:30:00

Date(s) :

2026-09-26

Comment apaiser le stress et favoriser le sommeil avec les huiles essentielles?

Au cours de cet atelier proposé par Sine, découvrez les huiles essentielles reconnues pour apaiser le stress, favoriser la détente et soutenir un sommeil réparateur : camomille romaine, petitgrain bigarade, marjolaine à coquilles, orange douce, ylang-ylang…Vous apprendrez à les utiliser pour soulager l’anxiété, calmer les angoisses, renforcer la confiance en soi et améliorer la qualité de votre sommeil.

Les huiles essentielles sont des remèdes naturels puissants et efficaces. Leur utilisation nécessite toutefois une bonne connaissance de leurs modes d’action, des dosages adaptés et des précautions d’emploi afin de garantir une utilisation sûre et appropriée.

Au programme:

Lors de cet atelier, vous réaliserez votre propre synergie « relaxante et réconfortante » en format roll-on, idéale pour accompagner vos moments de détente et favoriser l’endormissement.

Quelles huiles essentielles utiliser pour apaiser le stress et favoriser la détente ?

Comment les utiliser? en diffusion, en friction, en application locale, en massage…

Quels sont les dosages à respecter?

Quelles sont les précautions d’usage?

Pour qui?

Quels sont les bienfaits?

Réalisation d’une synergie relaxante et réconfortante en format roll on pour favoriser un sommeil réparateur.

Repartez avec un livret avec les différentes propriétés des huiles essentielles.

A qui s’adresse l’atelier cosmétique ?

Cet atelier est adapté à tous niveaux, débutants, passionnés, professionnels…

Adultes et enfants à partir de 10 ans.

Informations pratiques :

Nombre de places limité

Durée 2h

Ingrédients et matériel nécessaires fourni

Réservation en ligne ou par téléphone

N’attendez plus pour réserver votre atelier avec Perrine certifiée en aromathérapie.

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4 Rue Fernand de Mun Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 17 02 18 65 perrine@sine-cosmetiques.fr

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English :

How to relieve stress and promote sleep with essential oils?

L’événement Atelier aromatherapie: huiles essentielles stress et sommeil Pornic a été mis à jour le 2026-09-11 par I_OT Pornic