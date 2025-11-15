Atelier aromathérapie Les problèmes musculaires et articulaires Melle

Atelier aromathérapie Les problèmes musculaires et articulaires

Les plantes dans tous les sens vous proposent son prochain atelier d’aromathérapie, Les problèmes musculaires et articulaires, le samedi 15 novembre 2025, animé par Stéphanie Roux, Docteur en pharmacie et Conseillère en aromathérapie.

Atelier théorique à 14h30 30€ informations de base sur les huiles essentielles., affections courantes, huiles essentielles adaptées.

Atelier pratique à 17h00 15€

Réalisation de deux mélanges autour de la thématique.

Tarif préférentiel de 40€ pour l’atelier théorique couplé à l’atelier pratique.

Ateliers ouverts à tous, sur réservation. Nombre limité à 10 personnes. .

2 Place Bujault Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 06 08 71 plantesessences@gmail.com

