Atelier Arpentage MJC François Rabelais Savigny-sur-Orge

Atelier Arpentage Samedi 20 septembre, 15h00 MJC François Rabelais Essonne

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Un atelier d’arpentage c’est un prétexte à la formulation d’idées et d’hypothèses en vue d’alimenter échanges et débats. C’est une découverte ludique et collective d’un livre.

– Lecture visuelle de la couverture sans lire le résumé du livre en 4ème de couverture => à partir des éléments qui ressortent, le groupe va formuler des hypothèses

– L’animateur.e de l’atelier pose le contexte du livre => date de publication, auteur.e, édition, etc.

– Répartition physique des parties du livres sur la base du sommaire => la répartition n’est pas mathématique, il peut rester des parties non réparties

– Chacun.e part avec des consignes de lecture (environ 30 min) => revenir avec une idée qui me marque et que j’ai envie de partager + un lien avec mon quotidien

– Restitution

– Échanges

MJC François Rabelais 12 Grande-Rue 91600 Savigny-sur-Orge Savigny-sur-Orge 91600 Essonne Île-de-France 0169966495 http://www.mjcsavigny.net [{« type »: « email », « value »: « lafunambule@mjcsavigny.net »}]

