Atelier arpentage Théâtre L’étoile du nord Paris jeudi 6 novembre 2025.

Avec Jean-François Munnier

À quoi ressemblerait une société vraiment féministe ? Appliquer un programme féministe à la société, c’est redéfinir le sens d’aimer, d’éduquer, de juger, de produire, de vivre même. Lauren Bastide propose des solutions pour répondre aux urgences de l’époque et bâtir un futur désirable.

Cet atelier de lecture collective fait écho au spectacle Ceci est mon corps d’Agathe Charnet, que vous pourrez découvrir à L’étoile du nord du 19 au 22 novembre. Cette pièce parcourt les désirs, les violences et les joies que traverse le corps d’une femme née dans les années 90. À la frontière de la pop-culture, de l’autofiction et de la sociologie de genre.

Qui sommes-nous ? L’étoile du nord est une scène dédiée à la jeune création et aux artistes émergents. Ce lieu place l’expérimentation au cœur de sa programmation, que ce soit en théâtre, danse ou littérature. L’équipe du théâtre s’engage auprès des créateurs, elle les accompagne des prémices de leurs projets jusqu’à leur diffusion sur le plateau, elle soutient la jeune création pour l’aider à affirmer son identité artistique et montrer la nécessité de cette effervescence créative.

Pour la première fois, on vous propose à L’étoile du nord un atelier d’arpentage autour de l’ouvrage de Lauren Bastide FUTUR.ES comment le féminisme peut sauver le monde. Dans cet essai, Lauren Bastide nous projette dans une société plus libre, réparée, et donc désirable.

Le jeudi 06 novembre 2025

de 19h00 à 22h00

payant

15 € – tarif plein

10 € – tarif Voisin Voisine

Tout public.

Théâtre L’étoile du nord 16, rue Georgette Agutte, Paris 18e 75018 Paris

Théâtre L'étoile du nord 16, rue Georgette Agutte, Paris 18e 75018 Paris