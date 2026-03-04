Atelier Arpentage, Université Paris Nanterre, Nanterre

Atelier Arpentage Lundi 30 mars, 17h00 Université Paris Nanterre Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-30T17:00:00+02:00 – 2026-03-30T20:00:00+02:00

Fin : 2026-03-30T17:00:00+02:00 – 2026-03-30T20:00:00+02:00

Cet atelier est animé par l’association Peuple et Culture. Il se tient également dans le cadre du Mois de l’égalité organisé par l’Université Paris Nanterre.

– L’arpentage qu’est-ce que c’est ?

L’arpentage est une méthode de lecture collective : on prend un livre, on le déchire, chacun·e lit une partie puis la restitue auprès du groupe pour engager une discussion sur le contenu, le questionner et créer avec les regards et expériences de chacun·e du savoir collectif.

– Le livre, le contenu discuté

Le livre arpenté, le point de départ de la discussion, est un classique féministe : « Femmes, race et classe », par Angela Davis.

Les éditions Zulma Essais le présentent ainsi :

Femmes, race et classe est le portrait vivant de la cause des femmes noires à travers l’histoire de leurs luttes du xixe siècle à nos jours aux États-Unis. C’est un essai fondateur, indispensable pour comprendre la portée des mobilisations féministes, passées et à venir. En analysant les contradictions qui ont opéré entre des oppressions spécifiques, Angela Davis montre comment le patriarcat, le racisme, et le capitalisme ont à chaque époque miné des combats qui auraient pu être communs. À quel moment les femmes blanches se sont-elles dissociées de leurs sœurs noires dans la lutte pour le droit de vote, préférant l’obtenir pour elles-mêmes plutôt que pour des hommes noirs ? Pourquoi les femmes noires du Sud des États-Unis ont-elles parfois privilégié la lutte contre les lois Jim Crow et le lynchage plutôt que celle pour les droits civiques ? Pour quels motifs et dans quelles conditions les luttes syndicales des ouvrières ont-elles surmonté, ou pas, les clivages raciaux ? La mobilisation déterminante des femmes noires dans les combats pour l’abolition de l’esclavage, la fin de la ségrégation, les droits civiques et le droit de vote des femmes, ou encore le droit à l’éducation, est parfois ignorée ou passée sous silence. En redonnant la voix à de grandes militantes anti-esclavagistes et féministes, Angela Davis décortique les divergences qui ont miné leur combat d’émancipation, les convergences qui l’ont favorisé, et identifie les conditions de leur réussite.

Université Paris Nanterre 200 avenue de la République 92000 Nanterre Nanterre 92000 Quartier de la République Hauts-de-Seine Île-de-France

Venez discuter à partir d’une lecture partagée de l’essai « Femmes, race et classe » publié en 1981 par la militante, philosophe et autrice américaine Angela Davis. Sur inscription.