Atelier Art-chi-bouille Médiathèque Châteauneuf-sur-Isère
Atelier Art-chi-bouille Médiathèque Châteauneuf-sur-Isère mercredi 15 avril 2026.
Atelier Art-chi-bouille
Médiathèque 5 rue de l’Ecole Châteauneuf-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 14:00:00
fin : 2026-04-15 15:00:00
Date(s) :
2026-04-15
Et si un nez devenait une carotte ?
Un atelier créatif et plein d’imagination pour transformer le potager en galerie d’art !
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Médiathèque 5 rue de l’Ecole Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 83 44 mediatheque.chateauneuf@valenceromansagglo.fr
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English :
What if a nose became a carrot?
A creative and imaginative workshop to transform the vegetable garden into an art gallery!
L’événement Atelier Art-chi-bouille Châteauneuf-sur-Isère a été mis à jour le 2026-03-24 par Valence Romans Tourisme