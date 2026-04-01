Atelier Art-chi-bouille Médiathèque Châteauneuf-sur-Isère

Atelier Art-chi-bouille

Médiathèque 5 rue de l’Ecole Châteauneuf-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 15:30:00

fin : 2026-04-15 16:30:00

Date(s) :

2026-04-15

Et si un nez devenait une carotte ?

Un atelier créatif et plein d’imagination pour transformer le potager en galerie d’art !

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Médiathèque 5 rue de l’Ecole Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 83 44 mediatheque.chateauneuf@valenceromansagglo.fr

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English :

What if a nose became a carrot?

A creative and imaginative workshop to transform the vegetable garden into an art gallery!

L’événement Atelier Art-chi-bouille Châteauneuf-sur-Isère a été mis à jour le 2026-03-24 par Valence Romans Tourisme