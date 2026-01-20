Atelier Art en herbe Médiathèque Martin Luther Kin Le Havre
Atelier Art en herbe Médiathèque Martin Luther Kin Le Havre samedi 28 février 2026.
Atelier Art en herbe
Médiathèque Martin Luther Kin 115-119 Rue Théophile Gautier Le Havre Seine-Maritime
Début : 2026-02-28 14:00:00
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28
Découvrir un artiste, une oeuvre, un courant artistique, une technique tout en créant et en s’amusant ? À la bibliothèque, c’est possible ! Tabliers et pinceaux attendent les amateurs !
Un temps de création autour d’une technique ou d’un artiste. Un temps pour s’amuser artistiquement !
Pour les 6-12 ans
Sur inscription .
Médiathèque Martin Luther Kin 115-119 Rue Théophile Gautier Le Havre 76620 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 70 00
