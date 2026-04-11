Atelier Art et bien-être pour toute la famille et intergénérationnel Les Cabanes urbaines La Rochelle
Atelier Art et bien-être pour toute la famille et intergénérationnel Les Cabanes urbaines La Rochelle lundi 13 avril 2026.
La Rochelle
Atelier Art et bien-être pour toute la famille et intergénérationnel
Les Cabanes urbaines 22 rue Cardinal La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13 10:15:00
fin : 2026-04-16 11:30:00
Date(s) :
2026-04-13
Ateliers de création artistique pour petits et grands, parents, grand-parents pendant les vacances d’avril à La Rochelle ! Chant Danse Ecriture Graphisme.
Venez vous ressourcer, créer et partager dans ces ateliers découvertes Art et Bien-être !
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Les Cabanes urbaines 22 rue Cardinal La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 59 63 36 legerchristine66@gmail.com
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English :
Artistic creation workshops for young and old, parents and grandparents during the April vacation in La Rochelle! Singing Dancing Writing Graphics.
Come and recharge your batteries, create and share in these Art and Well-being discovery workshops!
L’événement Atelier Art et bien-être pour toute la famille et intergénérationnel La Rochelle a été mis à jour le 2026-04-08 par Nous La Rochelle
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