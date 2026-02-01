Atelier art et citation Méru

Atelier art et citation

20, rue Jean-Baptiste Platel Méru Oise

Tarif : 24 – 24 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22 14:00:00

fin : 2026-02-22 16:30:00

Date(s) :

2026-02-22 2026-02-23

Venez participer à un atelier autour de la référence artistique au cours duquel vous choisirez une œuvre d’art célèbre (image) pour la revisiter à votre manière. Formes, couleurs, matières et composition seront mises en jeu ! Pour encourager la créativité et la recherche de matières, différentes techniques seront proposées (pastels, feutres, peinture…).

Pas de mauvaise réponse mais une occasion de prendre du plaisir en s’appropriant des œuvres emblématiques de l’histoire de l’art, s’amuser, s’émerveiller et s’affirmer à travers un processus créatif personnel !

Venez participer à un atelier autour de la référence artistique au cours duquel vous choisirez une œuvre d’art célèbre (image) pour la revisiter à votre manière. Formes, couleurs, matières et composition seront mises en jeu ! Pour encourager la créativité et la recherche de matières, différentes techniques seront proposées (pastels, feutres, peinture…).

Pas de mauvaise réponse mais une occasion de prendre du plaisir en s’appropriant des œuvres emblématiques de l’histoire de l’art, s’amuser, s’émerveiller et s’affirmer à travers un processus créatif personnel ! .

20, rue Jean-Baptiste Platel Méru 60110 Oise Hauts-de-France +33 6 62 55 43 18 stebrison@yahoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and take part in a workshop based on artistic references, during which you’ll choose a famous work of art (image) and revisit it in your own way. Shapes, colors, materials and composition are all up for grabs! Different techniques (pastels, felt-tip pens, paint, etc.) will be used to encourage creativity and the search for materials.

There’s no wrong answer, just an opportunity to have fun, marvel and assert yourself through a personal creative process!

L’événement Atelier art et citation Méru a été mis à jour le 2026-02-13 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre