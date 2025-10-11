Atelier Art et Mouvement Aubigny-sur-Nère
Atelier Art et Mouvement Aubigny-sur-Nère samedi 11 octobre 2025.
Atelier Art et Mouvement
Galerie François 1er Aubigny-sur-Nère Cher
Début : 2025-10-11 14:30:00
fin : 2025-10-11 16:30:00
2025-10-11
Bénédicte de Moulins vous propose un atelier Art et Mouvement.
Venez découvrir ses œuvres dans l’écrin de la Galerie et exprimer votre créativité à travers le mouvement et l’art. Une belle expérience automnale et artistique vous attend à partir de 14h30!
Au programme
– Marche contemplative
– Ecriture créative et ludique
– Mouvements corporels
– Traces intuitives et dessins spontanés
– Méditation sur l’automne 25 .
Galerie François 1er Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire +33 6 80 31 31 43
English :
Bénédicte de Moulins offers an Art and Movement workshop.
German :
Bénédicte de Moulins bietet Ihnen einen Workshop Kunst und Bewegung an.
Italiano :
Bénédicte de Moulins propone un laboratorio di Arte e Movimento.
Espanol :
Bénédicte de Moulins propone un taller de Arte y Movimiento.
