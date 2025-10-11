Atelier Art et Mouvement Aubigny-sur-Nère

Atelier Art et Mouvement

Galerie François 1er Aubigny-sur-Nère Cher

Début : 2025-10-11 14:30:00

fin : 2025-10-11 16:30:00

2025-10-11

Bénédicte de Moulins vous propose un atelier Art et Mouvement.

Venez découvrir ses œuvres dans l’écrin de la Galerie et exprimer votre créativité à travers le mouvement et l’art. Une belle expérience automnale et artistique vous attend à partir de 14h30!

Au programme

– Marche contemplative

– Ecriture créative et ludique

– Mouvements corporels

– Traces intuitives et dessins spontanés

– Méditation sur l’automne 25 .

Galerie François 1er Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire +33 6 80 31 31 43

English :

Bénédicte de Moulins offers an Art and Movement workshop.

German :

Bénédicte de Moulins bietet Ihnen einen Workshop Kunst und Bewegung an.

Italiano :

Bénédicte de Moulins propone un laboratorio di Arte e Movimento.

Espanol :

Bénédicte de Moulins propone un taller de Arte y Movimiento.

L’événement Atelier Art et Mouvement Aubigny-sur-Nère a été mis à jour le 2025-10-06 par OT SAULDRE ET SOLOGNE