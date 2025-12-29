Atelier Art et Patrimoine Lanterne à loups SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

Atelier Art et Patrimoine Lanterne à loups

SAINT-LARY-SOULAN Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26 10:00:00

fin : 2026-02-26 12:00:00

Date(s) :

2026-02-26

L’atelier Lanterne à loups s’inspire des temps anciens où les bergers parcouraient les montagnes avec leurs troupeaux, veillant sur eux face aux prédateurs. À travers cette expérience artistique et patrimoniale, les participants sont invités à explorer le lien intime entre l’humain, l’animal domestiqué et l’animal sauvage, dans un paysage où la cohabitation est à la fois fragile et nécessaire.

Sur inscription au 05 62 40 87 86.

A partir de 8 ans. 10 personnes max. 2€ .

SAINT-LARY-SOULAN Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 40 87 86

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Wolf Lantern workshop is inspired by the ancient times when shepherds roamed the mountains with their flocks, watching over them in the face of predators. Through this artistic and heritage experience, participants are invited to explore the intimate link between humans, domesticated animals and wild animals, in a landscape where cohabitation is both fragile and necessary.

L’événement Atelier Art et Patrimoine Lanterne à loups Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2025-12-29 par OT de St Lary|CDT65