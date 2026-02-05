Atelier art floral au Musée

Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 10:30:00

fin : 2026-04-12 12:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Créez votre composition florale avec une fleuriste de la boutique alençonnaise Au petit jardinier.

Le 12 avril

Tarif plein 7€ Tarif réduit (habitant de la CUA, + de 60 ans) 6€, gratuit pour les de 26 ans et les bénéficiaires de minima sociaux.

Après l’observation des motifs de fleurs dans l’exposition Dentelles d’Alençon et du Puy. 50 ans de création dans les ateliers nationaux, place à la pratique ! Accompagnés par une fleuriste de la boutique Au petit jardinier à Alençon, venez créer votre composition florale.

À partir de 16 ans. À 10h30. Durée 1h30. Sur inscription à partir du 1er mars au 02.33.32.40.07 ou par mail à musee@cu-alencon.fr .

Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 32 40 07 musee@cu-alencon.fr

English : Atelier art floral au Musée

