Atelier Art Floral avec le Champs du Possible Espace de Vie Sociale Étauliers jeudi 5 février 2026.

Espace de Vie Sociale 6 bis Route de Saint-Savin Étauliers Gironde

Début : 2026-02-05
fin : 2026-02-05

2026-02-05

Le champs du possible vous propose un atelier Art Floral avec Amandine.
Portez vos contenants et repartez avec vos créations.   .

Espace de Vie Sociale 6 bis Route de Saint-Savin Étauliers 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 31 10 57  contact@leschampsdupossible.ovh

