Atelier Art Floral avec le Champs du Possible Espace de Vie Sociale Étauliers
Atelier Art Floral avec le Champs du Possible Espace de Vie Sociale Étauliers jeudi 5 février 2026.
Atelier Art Floral avec le Champs du Possible
Espace de Vie Sociale 6 bis Route de Saint-Savin Étauliers Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-05
fin : 2026-02-05
Date(s) :
2026-02-05
Le champs du possible vous propose un atelier Art Floral avec Amandine.
Portez vos contenants et repartez avec vos créations. .
Espace de Vie Sociale 6 bis Route de Saint-Savin Étauliers 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 31 10 57 contact@leschampsdupossible.ovh
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier Art Floral avec le Champs du Possible
L’événement Atelier Art Floral avec le Champs du Possible Étauliers a été mis à jour le 2026-01-26 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde