Atelier Art Floral de Noël Bouxwiller jeudi 18 décembre 2025.

1 Place du Château Bouxwiller Bas-Rhin

Début : Jeudi 2025-12-18 18:00:00

2025-12-18

Atelier “Art Floral” pour adultes

Sur les précieux conseils de Danielle Acker, artisan fleuriste de Hanau Fleurs, vous réaliserez une composition florale qui embellira votre maison pour les fêtes de Noël et de fin d’année… ! .

1 Place du Château Bouxwiller 67330 Bas-Rhin Grand Est +33 7 69 21 66 21 centre.culturel@bouxwiller.eu

English :

With the invaluable advice of Danielle Acker, Hanau Fleurs florist, you will create a flower arrangement that will embellish your home for Christmas and the New Year!

your home for Christmas and the New Year!

German :

Mit den wertvollen Tipps von Danielle Acker, Floristin bei Hanau Fleurs, stellen Sie ein Blumengesteck her

blumenarrangement, das Ihr Haus für die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel verschönern wird…!

Italiano :

Con i preziosi consigli di Danielle Acker, fiorista di Hanau Fleurs, potrete creare una composizione floreale che abbellirà la vostra casa per Natale e Capodanno

per rallegrare la vostra casa per Natale e per il nuovo anno!

Espanol :

Con los inestimables consejos de Danielle Acker, florista de Hanau Fleurs, podrá crear un arreglo floral que embellecerá su hogar en Navidad y Año Nuevo

¡para alegrar su hogar en Navidad y Año Nuevo!

