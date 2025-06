Atelier art floral et écriture Ikebana Events Valence 26 juin 2025 14:00

Drôme

Tarif : 68 – 68 – 68 EUR

Début : Jeudi 2025-06-26 14:00:00

fin : 2025-06-26 18:00:00

2025-06-26

Venez participer à cet atelier animé par Corine Boisse et Julie Vartanian proposition d’écriture récréative et ludiques et création d’un bouquet de fleurs fraîches.

Places limitées, pensez à réserver.

Ikebana Events 18 rue Châteauvert

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 23 26 73 mesmotsetmoi26@gmail.com

English :

Come and take part in this workshop led by Corine Boisse and Julie Vartanian: recreational and playful writing proposals and creation of a bouquet of fresh flowers.

Places are limited, so book early.

German :

Nehmen Sie an diesem Workshop teil, der von Corine Boisse und Julie Vartanian geleitet wird: Vorschläge für erholsames und spielerisches Schreiben und das Gestalten eines Straußes frischer Blumen.

Begrenzte Plätze, denken Sie an eine Reservierung.

Italiano :

Venite a partecipare a questo laboratorio condotto da Corine Boisse e Julie Vartanian, con attività di scrittura divertenti e ludiche e la creazione di un bouquet di fiori freschi.

I posti sono limitati, quindi prenotate per tempo.

Espanol :

Participe en este taller dirigido por Corine Boisse y Julie Vartanian, en el que se realizarán divertidas y entretenidas actividades de escritura y se creará un ramo de flores frescas.

Las plazas son limitadas, así que reserve pronto.

