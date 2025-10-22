Atelier art floral Halloween magique pour enfant Bourgueil
Atelier art floral Halloween magique pour enfant Bourgueil mercredi 22 octobre 2025.
Atelier art floral Halloween magique pour enfant
18 Rue du Commerce Bourgueil Indre-et-Loire
Tarif : 30 – 30 – EUR
30
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-22 14:00:00
fin : 2025-10-22 17:30:00
Date(s) :
2025-10-22
Atelier ouvert pour les 5 10 ans. 6 participants maximum.
30 euros l’atelier, goûter offert.
Chaque enfant repart avec sa création !!!
Merci de me contacter en boutique pour réserver votre place
Atelier ouvert pour les 5 10 ans. 6 participants maximum.
30 euros l’atelier, goûter offert.
Chaque enfant repart avec sa création !!!
Merci de me contacter en boutique pour réserver votre place 30 .
18 Rue du Commerce Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 18 07 61 18 canopee.bourgueil@sfr.fr
English :
Workshop open to 5-10 year-olds. Maximum 6 participants.
30 euros per workshop, snack included.
Each child leaves with his or her own creation!
Please contact me in store to reserve your place
German :
Offener Workshop für 5 10-Jährige. Maximal 6 Teilnehmer.
30 Euro pro Workshop, kostenloser Snack.
Jedes Kind geht mit seiner eigenen Kreation nach Hause!!!
Bitte kontaktieren Sie mich in der Boutique, um Ihren Platz zu reservieren
Italiano :
Laboratorio aperto ai bambini dai 5 ai 10 anni. Massimo 6 partecipanti.
30 euro a laboratorio, merenda inclusa.
Ogni bambino lascia la propria creazione!
Contattatemi in negozio per prenotare il vostro posto
Espanol :
Taller abierto a niños de 5 a 10 años. Máximo 6 participantes.
30 euros por taller, merienda incluida.
¡Cada niño se va con su propia creación!
Ponte en contacto conmigo en la tienda para reservar tu plaza
L’événement Atelier art floral Halloween magique pour enfant Bourgueil a été mis à jour le 2025-10-06 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE