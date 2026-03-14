[Atelier] Art floral japonais Spring artisans Varengeville-sur-Mer

[Atelier] Art floral japonais

Spring artisans / 8 Chemin des Pérelles Varengeville-sur-Mer Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 09:30:00

fin : 2026-04-18 12:30:00

Date(s) :

2026-04-17 2026-04-18

“L’ expérience IKEBANA” Trois heures d’initiation, de partage et d’accompagnement à l’ art floraled ’IKEBANA par KAYA ABE, momoglobal flowers NY, depuis 16 ans titulaire d’une maîtrise en art floral japonais de l’école d’IKEBANA ICHIYO, depuis 2021 lancement d’une ferme biodynamique à Jeffersonville NY .

Ancré dans la tradition japonaise, l’art de l’IKEBANA (生け花 qui, en japonais signifie l’art de faire vivre les fleurs ) n’est pas considéré comme une “décoration florale purement ornementale”, mais comme “une pratique contemplative et holistique qui affine la conscience et approfondit la relation entre l’homme et la nature”.

Cette séance vous invite à intégrer des principes profonds qui continueront à résonner dans votre environnement et votre quotidien, favorisant une harmonie intérieure et un bien-être durable.

Cet atelier intimiste d’IKEBANA vous invite à découvrir un espace en pleine nature, soigneusement aménagé, propice au calme, à la perception et à la création.

L’expérience se prolongera autour d’une dégustation de thé japonais et de douceurs authentiques WAGASHI (#ptit_machin) sous le signe du printemps.

Suite à une séance photo de votre composition vous repartirez avec les fleurs de votre création d’Ikebana . .

Spring artisans / 8 Chemin des Pérelles Varengeville-sur-Mer 76119 Seine-Maritime Normandie +33 6 22 39 32 01 springartisans@gmail.com

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English : [Atelier] Art floral japonais

L’événement [Atelier] Art floral japonais Varengeville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie