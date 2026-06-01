Atelier Art Floral Maltot
Atelier Art Floral Maltot jeudi 11 juin 2026.
Maltot
Atelier Art Floral
5 Place Charles Vauvrecy Maltot Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11
fin : 2026-06-11
Date(s) :
2026-06-11
Atelier Art Floral 11 juin 14h
Atelier Art Floral 11 juin 14h Maltot .
5 Place Charles Vauvrecy Maltot 14930 Calvados Normandie +33 6 24 57 09 40 evs@assotrimaran.fr
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English : Atelier Art Floral
Floral Art Workshop 11 June 2pm
L’événement Atelier Art Floral Maltot a été mis à jour le 2026-05-28 par Orne Odon Tourisme
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