Maltot

Atelier Art Floral

5 Place Charles Vauvrecy Maltot Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11

fin : 2026-06-11

Date(s) :

2026-06-11

Atelier Art Floral 11 juin 14h

Atelier Art Floral 11 juin 14h Maltot .

5 Place Charles Vauvrecy Maltot 14930 Calvados Normandie +33 6 24 57 09 40 evs@assotrimaran.fr

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English : Atelier Art Floral

Floral Art Workshop 11 June 2pm

L’événement Atelier Art Floral Maltot a été mis à jour le 2026-05-28 par Orne Odon Tourisme