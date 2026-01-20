Atelier Art Floral Centre culturel Simone Veil Montbéliard

Atelier Art Floral

Centre culturel Simone Veil 18 Rue de Velotte Montbéliard Doubs

Le plaisir de réaliser une composition florale durable,

composée d’éléments locaux.

Vous apprendrez des techniques d’art floral variées, tout

en vous laissant guider par votre imagination.

Accessible à tous

Matériel et fleurs fournis

Inscription Info Jeunes Montbéliard .

