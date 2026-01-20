Atelier Art Floral Centre culturel Simone Veil Montbéliard
Atelier Art Floral
Centre culturel Simone Veil 18 Rue de Velotte Montbéliard Doubs
Début : 2026-02-26 18:00:00
fin : 2026-05-28 20:00:00
2026-02-26 2026-03-12 2026-04-02 2026-05-28 2026-06-11
Le plaisir de réaliser une composition florale durable,
composée d’éléments locaux.
Vous apprendrez des techniques d’art floral variées, tout
en vous laissant guider par votre imagination.
Accessible à tous
Matériel et fleurs fournis
Inscription Info Jeunes Montbéliard .
Centre culturel Simone Veil 18 Rue de Velotte Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 99 24 15
