Atelier Art floral Spécial guirlande d’automne Centre Social Saint-Martinien mardi 28 octobre 2025.

Centre Social 5 rue de la Solidarité Saint-Martinien Allier

Tarif : 6 – 6 – 10 EUR

Début : 2025-10-28 17:30:00

fin : 2025-10-28 19:00:00

2025-10-28

Le Centre social de Saint-Martinien vous accueille pour un atelier tout en couleurs et en créativité ✂️

Centre Social 5 rue de la Solidarité Saint-Martinien 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 51 10 73 servie.anim.cs@orange.fr

English :

The Centre social de Saint-Martinien welcomes you to a colorful and creative workshop?

German :

Das Sozialzentrum von Saint-Martinien empfängt Sie zu einem farbenfrohen und kreativen Workshop?

Italiano :

Il Centro sociale di Saint-Martinien vi accoglie per un laboratorio colorato e creativo?

Espanol :

El Centro Social Saint-Martinien le da la bienvenida a un taller colorista y creativo..

