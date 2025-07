Atelier art in situ Chapelle Le Corbusier, Ronchamp Ronchamp

Atelier art in situ Chapelle Le Corbusier, Ronchamp Ronchamp samedi 5 juillet 2025.

Atelier art in situ

Chapelle Le Corbusier, Ronchamp 13 Rue de la Chapelle Ronchamp Haute-Saône

Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-05 14:00:00

fin : 2025-08-02 17:00:00

Date(s) :

2025-07-05 2025-08-02

L’atelier proposé est une occasion pour les visiteurs de plonger dans le concept de l’art in situ, où les œuvres d’art sont intégrées de manière harmonieuse dans un environnement spécifique. Inspiré par la célèbre chapelle conçue par Le Corbusier, cet atelier permet aux participants d’explorer la relation entre l’art et le paysage, en créant leurs propres œuvres uniques qui reflètent l’esprit du lieu.

Accompagnés d’un médiateur culturel, les participants auront l’opportunité de réaliser un dessin qui s’inscrit dans le cadre naturel et architectural de la chapelle. Ce faisant, ils apprendront à observer leur environnement de manière attentive et à interpréter les éléments qui les entourent. La chapelle, avec ses lignes audacieuses et son interaction avec la lumière, sert de toile de fond inspirante pour chaque création. En fusionnant leur art avec ce paysage emblématique, les participants donneront naissance à une œuvre qui est non seulement personnelle, mais qui dialogue également avec l’héritage architectural de Le Corbusier.

Pour encourager la créativité, les visiteurs disposeront d’une variété de matériaux artistiques. Que ce soit des crayons, des marqueurs, ou d’autres outils artistiques, chaque participant pourra laisser libre cours à son imagination. Cette diversité de matériaux permet à chacun de choisir la technique qui lui convient le mieux, favorisant ainsi une expérience artistique enrichissante. L’atelier est conçu pour s’adapter à tous les niveaux de compétence, des novices aux artistes plus expérimentés, garantissant que chacun trouve sa voie créative.

En plus de l’aspect pratique de la création, l’atelier offre une dimension mémorable grâce à la possibilité de photographier les œuvres terminées. Les participants pourront immortaliser leurs créations à l’aide de leur smartphone, ce qui leur permettra de conserver un souvenir tangible de leur expérience. La photographie joue un rôle essentiel dans la valorisation de leur travail, et ces images pourront être partagées avec leur entourage, prolongeant ainsi l’impact de leur engagement artistique au-delà de l’atelier. .

Chapelle Le Corbusier, Ronchamp 13 Rue de la Chapelle Ronchamp 70250 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 20 65 13 accueil@chapelleronchamp.com

English : Atelier art in situ

German : Atelier art in situ

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier art in situ Ronchamp a été mis à jour le 2025-06-18 par COORDINATION DESTINATION VOSGES DU SUD