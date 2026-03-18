Atelier Art Lab Cinéma et Stop motion Centre Multimédia Neuvic

Atelier Art Lab Cinéma et Stop motion

Centre Multimédia 6 rue des Frères Pouget Neuvic Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

Découvrez les coulisses du cinéma d’animation en réalisant votre propre petit dessin animé ! Création d’une courte animation à partir d’oeuvres découpées issues du musée numérique les images prendront vie grâce à la technique du stop motion.

Tout public, dès 5 ans.

10h-11h30, Centre Multimédia

Découvrez les coulisses du cinéma d’animation en réalisant votre propre petit dessin animé !

En petits groupes, les participants créeront une courte animation

à partir d’œuvres découpées issues du musée numérique. Les images prendront vie grâce à la technique du stop motion. À l’aide de tablettes, chacun pourra expérimenter ce procédé ludique et créatif pour comprendre comment naît l’illusion du mouvement au cinéma.

Un atelier accessible aux enfants comme aux adultes entre jeu, imagination et découverte des œuvres.

A partir de 5 ans Durée 1h30 Tout public

10h, Centre Multimédia. Gratuit

12 places maximum.

Réservation obligatoire auprès de Lise 05 53 80 09 88

lise.niaussat@mairie-neuvic-dordogne.fr .

Centre Multimédia 6 rue des Frères Pouget Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 80 09 88

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English : Atelier Art Lab Cinéma et Stop motion

A creative workshop where everyone, young and old, can imagine and make their own love box .

Adults and children aged 5 and over.

10am-11.30am, Centre Multimédia

Free admission. Places limited, booking recommended with Lise.

Center Multimédia 05 53 80 09 88

L’événement Atelier Art Lab Cinéma et Stop motion Neuvic a été mis à jour le 2026-03-14 par Vallée de l’Isle en Périgord