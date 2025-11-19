Atelier art lab Centre Multimédia Neuvic
Atelier art lab Centre Multimédia Neuvic mercredi 19 novembre 2025.
Atelier art lab
Centre Multimédia 6 rue des Frères Pouget Neuvic Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-19
fin : 2025-11-19
Date(s) :
2025-11-19
Modèles vivants (dessin d’observation) Un atelier ludique et intergénérationnel pour s’initier au dessin d’observation et au croquis rapide !
10h-11h30, Centre Multimédia, à partir de 5 ans
Gratuit. Places limitées, sur réservation
Centre Multimédia 05 53 80 09 88
Modèles vivants (dessin d’observation) Un atelier ludique et intergénérationnel pour s’initier au dessin d’observation et au croquis rapide !
Adultes et enfants s’amuseront à prendre la pose (habillés) à tour de rôle pour se dessiner mutuellement, comme dans un vrai atelier d’artiste.
Une belle occasion de découvrir les bases du dessin de modèle vivant dans une ambiance créative et conviviale.
10h-11h30, Centre Multimédia, à partir de 5 ans
Gratuit. Places limitées, sur réservation
Centre Multimédia 05 53 80 09 88 .
Centre Multimédia 6 rue des Frères Pouget Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 80 09 88
English : Atelier art lab
Modèles vivants (observation drawing): A fun, cross-generational workshop to learn observation drawing and quick sketches!
10-11.30 am, Centre Multimédia, ages 5 and up
Free admission. Places limited, on reservation
Center Multimédia 05 53 80 09 88
German : Atelier art lab
Lebende Modelle (Beobachtungszeichnen) Ein spielerischer und generationsübergreifender Workshop, um das Beobachtungszeichnen und das schnelle Skizzieren zu erlernen!
10h-11h30, Multimediazentrum, ab 5 Jahren
Kostenlos. Begrenzte Plätze, Reservierung erforderlich
Multimediazentrum 05 53 80 09 88
Italiano :
Modelli dal vivo (disegno di osservazione): Un laboratorio divertente e intergenerazionale per imparare a disegnare dall’osservazione e a fare schizzi velocemente!
ore 10.00-11.30, Centro Multimédia, dai 5 anni in su
Ingresso libero. Posti limitati, prenotazione obbligatoria
Centro Multimédia 05 53 80 09 88
Espanol : Atelier art lab
Modelos vivos (dibujo por observación): Un divertido taller intergeneracional para aprender a dibujar por observación y hacer bocetos rápidamente
10.00-11.30 h, Centre Multimédia, a partir de 5 años
Entrada gratuita. Plazas limitadas, reserva obligatoria
Centro Multimedia 05 53 80 09 88
L’événement Atelier art lab Neuvic a été mis à jour le 2025-10-21 par Vallée de l’Isle en Périgord