Atelier art lab Centre Multimédia Neuvic

Atelier art lab Centre Multimédia Neuvic mercredi 19 novembre 2025.

Atelier art lab

Centre Multimédia 6 rue des Frères Pouget Neuvic Dordogne

Début : 2025-11-19

fin : 2025-11-19

2025-11-19

Modèles vivants (dessin d’observation) Un atelier ludique et intergénérationnel pour s’initier au dessin d’observation et au croquis rapide !

10h-11h30, Centre Multimédia, à partir de 5 ans

Gratuit. Places limitées, sur réservation

Centre Multimédia 05 53 80 09 88

Adultes et enfants s’amuseront à prendre la pose (habillés) à tour de rôle pour se dessiner mutuellement, comme dans un vrai atelier d’artiste.

Une belle occasion de découvrir les bases du dessin de modèle vivant dans une ambiance créative et conviviale.

Centre Multimédia 6 rue des Frères Pouget Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 80 09 88

English : Atelier art lab

Modèles vivants (observation drawing): A fun, cross-generational workshop to learn observation drawing and quick sketches!

10-11.30 am, Centre Multimédia, ages 5 and up

Free admission. Places limited, on reservation

Center Multimédia 05 53 80 09 88

German : Atelier art lab

Lebende Modelle (Beobachtungszeichnen) Ein spielerischer und generationsübergreifender Workshop, um das Beobachtungszeichnen und das schnelle Skizzieren zu erlernen!

10h-11h30, Multimediazentrum, ab 5 Jahren

Kostenlos. Begrenzte Plätze, Reservierung erforderlich

Multimediazentrum 05 53 80 09 88

Italiano :

Modelli dal vivo (disegno di osservazione): Un laboratorio divertente e intergenerazionale per imparare a disegnare dall’osservazione e a fare schizzi velocemente!

ore 10.00-11.30, Centro Multimédia, dai 5 anni in su

Ingresso libero. Posti limitati, prenotazione obbligatoria

Centro Multimédia 05 53 80 09 88

Espanol : Atelier art lab

Modelos vivos (dibujo por observación): Un divertido taller intergeneracional para aprender a dibujar por observación y hacer bocetos rápidamente

10.00-11.30 h, Centre Multimédia, a partir de 5 años

Entrada gratuita. Plazas limitadas, reserva obligatoria

Centro Multimedia 05 53 80 09 88

