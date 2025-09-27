Atelier Art numérique à la médiathèque Médiathèque Intercommunale Montélimar

Médiathèque Intercommunale 16 Avenue du Général de Gaulle Montélimar Drôme

Début : Samedi 2025-09-27 10:30:00

fin : 2025-09-27 12:00:00

2025-09-27

Découvre l’art numérique ! Expérimente et laisse libre cours à ta créativité en apprenant à créer tes propres oeuvres d’art grâce à des outils numériques amusants et accessibles sur tablette.

+33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr

English :

Discover digital art! Experiment and let your creativity run wild as you learn to create your own works of art using fun, tablet-based digital tools.

German :

Entdecke die digitale Kunst! Experimentiere und lass deiner Kreativität freien Lauf, indem du lernst, wie du mit unterhaltsamen und zugänglichen digitalen Werkzeugen auf dem Tablet deine eigenen Kunstwerke erschaffen kannst.

Italiano :

Scoprite l’arte digitale! Sperimentate e date libero sfogo alla vostra creatività imparando a creare le vostre opere d’arte utilizzando divertenti strumenti digitali basati su tablet.

Espanol :

¡Descubre el arte digital! Experimenta y da rienda suelta a tu creatividad mientras aprendes a crear tus propias obras de arte utilizando divertidas herramientas digitales basadas en tabletas.

